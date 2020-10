Licht als Kommunikationsmittel

Das moderne Fahrzeuglicht bietet längst viel mehr als die reine Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Insbesondere mit Blick auf autonome Fahrzeuge wird deutlich, dass neue Konzepte und Systeme gefragt sind, die das Licht als Kommunikationsmittel nutzen, um Verkehrsteilnehmern zu demonstrieren, was das Fahrzeug macht und als Nächstes tun wird. Denn wenn der Augenkontakt zwischen Fahrer und Fußgängern in ferner Zukunft mal wegfällt, braucht es andere Elemente, um intuitiv kommunizieren zu können. „Beim Lichtdesign von autonom fahrenden Autos geht es um das Gesehen- und Verstandenwerden“, sagt Michael Horn, Design Exterieur Leuchten bei Audi.

Diese Idee wurde auch bei der autonomen Konzeptstudie AI:ME verfolgt, bei der andere Verkehrsteilnehmer per Lichtsignal angezeigt bekommen, wenn das Auto losfahren, beschleunigen oder überholen möchte. „Wir können auch in komplexen Situationen kommunizieren, die ohne Licht zwingend den Blickkontakt mit einem Fahrer erfordern: beispielsweise beim Vorfahrtgewähren oder um Passanten zu signalisieren, dass sie die Straße vor dem Fahrzeug gefahrlos überqueren dürfen. Das schaffen wir durch neue Lichtzeichen und -animationen, aber auch durch Veränderung der Lichtintensität oder mittels verschiedener Farben“, so Horn.

Das Konzeptfahrzeug setzt jedoch auf die klassische LED-Technologie auf. Welche Technologie sich schlussendlich durchsetzen wird, kann heute noch nicht abschließend bewertet werden, da es sowohl für LED als auch für OLED gute Argumente gibt. Und bei der Frage, welche weiteren Audi-Modelle mit dem OLED-System ausgestattet werden, möchte die Volkswagen-Marke auch (noch) kein Licht ins Dunkel bringen. „Mit Blick auf den Wettbewerb kommunizieren wir weitere Einsätze nicht“, lässt man aus Ingolstadt verlautbaren.