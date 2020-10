Der Testalltag der Ingenieure ist dabei nicht immer spannend. Zeitgleich blubbern auf dem Zehn-Kilometer-Rundkurs zwei Harley-Davidson-Motorräder bei ihren Runden im Dauerlauf. Nissan vermietet sein Testcenter auch an die Motorradfirma oder den Kooperationspartner Daimler, der hier seine Mercedes-Prototypen auf Herz und Nieren unter heißen Temperaturen prüft. Gerade bei der sogenannten Heißlanderprobung kommt den Vereinigten Staaten – und dort vor allem New Mexiko, Arizona sowie Nevada –, Südafrika oder den Vereinigten Arabischen Emiraten eine zentrale Bedeutung zu.

Daimler nutzt ehemaligen Bundeswehrstandort

Daimler hat erst im vergangenen Jahr ein neues Areal im Schwarzwald in Betrieb genommen. Einst probte die Bundeswehr in Immendingen – ebenfalls weitab der badischen Zivilisation – den kriegerischen Ernstfall. Nachdem die Fahrzeuge mit dem Y auf dem Kennzeichen verschwanden, Altbestände und Munition abgezogen wurden, baute der schwäbische Autokonzern das Areal mit gewaltigem Aufwand um. Doch der Aufwand hat sich gelohnt, denn die Testingenieure von Mercedes-Benz und Smart können hier mittlerweile zwölf Monate im Jahr einen Großteil der Fahrzeugtests eineinhalb Stunden südlich von Stuttgart durchführen und so die Reiseaufwände deutlich minimieren.

BMW betreibt ebenso wie die internationale Konkurrenz gleich mehrere Testcenter. Ist das kalifornische Oxnard mehr eine Station für Testfahrten auf öffentlichen Straßen, so sieht es in Aschheim bei München oder im südfranzösischen Miramas ganz anders aus. Auf diesen Arealen fahren die streng geheimen Prototypen geschützt vor Blicken und Kameras der Öffentlichkeit rund um die Uhr – an sieben Tagen in der Woche. Zudem betreibt der Münchener OEM seit einigen Jahren ein Wintertestareal in der Nähe des nordschwedischen Arjeplog, wo zwischen Dezember und Februar die meisten der Autohersteller ihre Wintertests auf Schnee und Eis durchführen. Hierzu werden die im Winter zugefrorenen Seen zu mehreren Quadratkilometer großen Testarealen – insbesondere für Fahrdynamik und Assistenzsysteme sind solche Bedingungen geradezu ideal. Nachts geht es dann mit Tarnfolie raus auf die öffentlichen skandinavischen Straßen, um zahlreiche Testkilometer zu absolvieren.