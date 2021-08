Stellantis plant fünf Gigafactories für Batterien

Im Bereich Batterieproduktion legt der Konzern ebenfalls nach: Bereits im Februar letzten Jahres verkündete die Groupe PSA den Bau je einer Batteriefabrik in Deutschland und Frankreich. Mitte Juli 2021 wurden die Batterie-Pläne schließlich seitens Stellantis konkretisiert. Die Beschaffungsstrategie ziele darauf ab, bis 2025 Kapazitäten von über 130 Gigawattstunden (GWh) und bis 2030 mehr als 260 GWh zu sichern. Diese Nachfrage soll mit insgesamt fünf Gigafactories in Europa und Nordamerika gedeckt sowie durch zusätzliche Lieferverträge und Partnerschaften ergänzt werden. Nachdem bereits Gerüchte über eine Batteriefabrik in Italien kursierten, erfolgte anlässlich der Präsentation der Halbjahreszahlen Anfang August die Bestätigung. Die dritte Gigafactory des Konzerns wird im italienischen Antriebswerk Termoli entstehen.

Eine Partnerschaft besteht seit kurzem zudem mit dem chinesischen Hersteller Svolt, der seine Lithium-Ionen-Batterien ab 2025 an den Autobauer liefern wird. Das Unternehmen nutzt dafür seine bestehenden Fabriken in China sowie zukünftigen Produktionskapazitäten in Europa, um Batteriezellen, Hochvoltspeicher und Batteriemanagementsystem zur Verfügung zu stellen. Außerdem wurden vom OEM Absichtserklärungen mit zwei Partnern in Nordamerika und Europa unterzeichnet, um eine nachhaltige Versorgung mit Lithium und dessen Integration in die Lieferkette zu gewährleisten. Bis 2024 seien demnach der Einsatz von zwei Batteriechemien geplant: eine Option mit hoher Energiedichte und eine kobaltfreie Nickel-Alternative. Bis zum Jahr 2026 soll dann die erste wettbewerbsfähige Festkörperbatterie-Technologie eingeführt werden.