Die Schweden versprechen sich so vor allem mehr Flexibilität im Vergleich zu tradierten Plattformen. Mit Megacasting werde man in einer großen Bandbreite Böden für jedes Produkt herstellen können, sagt Fermér. Insbesondere will Volvo die Komplexität mindern, indem man verschiedene Karosserieteile und -funktionen in einem Teil integriert. Während man bei Tesla von einem Reduktionsverhältnis der Teile von 70 zu 1 spricht, wollen die Schweden ein Verhältnis von 100 zu 1 erreichen. Dank Megacasting müsse man weniger Teile transportieren und lagern und reduziere zudem die Bearbeitungsvorgänge, erklärt Fermér.

Für den Volvo-Experten ist dies ein Plus, auch mit Blick auf die Qualität. Ein weiteres Argument für Megacasting sieht man beim OEM in einer hohen Einsatzquote von Sekundäraluminium. Alles, was beim Aluminiumguss eingesetzt wird, soll am Ofen vor Ort der Wiederverwertung zukommen. Bei der Stahlbearbeitung hingegen müsse der verbleibende Schrott zur Verarbeitung in neue Coils zunächst zurückgeschickt und dann erneut versendet werden, sagt Fermér.

Dem Leiter des Lehrstuhls für Umformtechnik und Gießereiwesen (utg) an der TU München, Wolfram Volk, zufolge eignet sich das Verfahren insbesondere für die Bodenmitte sowie den Hinterbau, da dort im Crashfall nicht so hohe Duktilitäten benötigt werden. Nur bedingt sieht er einen Einsatz im Vorderbau. Laut dem TUM-Experten ergeben sich aus einer Teilereduktion an sich aber noch keine betriebswirtschaftlichen Vorteile. Zudem werde eine Karosserie damit auch nicht per se leichter. Im Interview mit Automobil Produktion erklärt er: „Ein großes Bauteil bedarf schlicht entsprechender Wandstärken, gleichzeitig büßt man die Möglichkeit ein, die entsprechenden Materialeigenschaften an die exakt richtigen Stellen zu bringen, so wie es mit einer klassischen Blechschalenbauweise in vielen Fällen gelingt.“