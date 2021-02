Als Spezialist für die Ausrüstung der Montage elektrifizierter Fahrzeuge hat sich das Unternehmen Grob aus dem bayerischen Mindelheim etabliert. Trotz der weltweiten Turbulenzen in der ersten Jahreshälfte habe man bislang für den Lieferzeitraum 2020/2021 mehr als 15 Stator- beziehungsweise Rotor-Projekte für komplexe Montageanlagen wie auch Prototypenaufträge gewinnen können. Das Unternehmen meldet weitere Fortschritte bei den Hairpin-Technologien für die Statoren der Elektroantriebe. Mit den wachsenden Anforderungen im automobilen Antriebsstrang hätten auch die Themen zuverlässige Montage von Batteriesystemen sowie die effiziente Produktion von Batteriezellen an Bedeutung gewonnen.

Das Unternehmen kann aktuell auf mehr als zehn Festaufträge für die Batteriemodul-Montage verweisen. Daneben entwickelt Grob Lösungen für die Batteriezell-Assemblierung der im Elektro-Antriebsbereich aktuellen Lithium-Ionen-Zellen. Speziell für die Prozessentwicklung neuer und skalierbarer Fertigungsverfahren hat das Unternehmen zwischenzeitlich ein eigenes Applikationslabor geschaffen.

Passende Qualifikationsangebote helfen durch die Transformation

Gut, wenn man auf Erfahrung aus der bisherigen Powertrain-Fertigung bauen kann. In der Antriebsfertigung lassen sich Produktionsprozesse mit Blick auf die Elektrifizierung jedoch nicht ohne weiteres 1:1 vom klassischen Verbrenner übertragen. Der Anbieter von Antriebstechnologien und Elektrifizierungslösungen Vitesco Technologies will daher mit einer breit angelegten Qualifizierungs-Offensive möglichst viele seiner Mitarbeiter für neue Projekte im Bereich der E-Mobilität befähigen. Seit 2017 haben rund 840 Mitarbeiter am sogenannten „Electrification Program“ teilgenommen. Weitere rund 460 Mitarbeiter nehmen aktuell an Trainings teil oder starten in Kürze, heißt es beim Unternehmen. Man verstehe kontinuierliches Lernen als zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Transformation, was heute wichtiger sei denn je, sagt Ingo Holstein, CHRO von Vitesco Technologies. Erst Ende Januar meldete der Supplier den Abschluss von rund 100 Teilnehmer seines Technology Labs am Electrification Program im italienischen Pisa.

Am italienischen Standort verfüge man über großes Know-How im Bereich Industrie 4.0. Gleichwohl sei der Standort, der in der Hauptsache rein mechanische Komponenten für Verbrennertechnologien produziere, stark von der Transformation betroffen. „Mit diesem Qualifizierungsangebot können wir unsere Stärken weiter ausbauen”, schildert Standortleiter Riccardo Toncelli. Das kürzlich erfolgte Training mit 104 Unterrichtseinheiten fand in Kooperation mit der Universität Pisa statt. Den Zeit-Invest für den Zertifikatskurs bringen Unternehmen und Teilnehmer zu gleichen Teilen ein. So hätten sich die Arbeitsstunden, die Vitesco Technologies in Weiterbildung investiert habe, innerhalb eines Jahr bereits verdreifacht, heißt es. In Deutschland arbeitet die Powertrain-Sparte mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule, der Industrie- und Handelskammer (IHK) Regensburg, der IHK Cham sowie den Fachhochschulen in Frankfurt und Dortmund zusammen. Weitere Kooperationen sind dem Unternehmen zufolge in Vorbereitung.