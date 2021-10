Award „Culture of Improvement“: Iveco-Werk Suzzara

Das Iveco-Werk Suzzara hatte im vergangenen Jahr eine außergewöhnliche Aufgabe zu meistern: Aufgrund der Coronapandemie musste es für zwei Monate schließen. Doch diese Zeit blieb nicht ungenutzt. So entstanden in dieser Phase neue Schulungs- und Trainingskonzepte. Besonders gefallen haben der Jury die themenbezogenen Schulungsund Meetingräume, in denen auch alternative Wege gegangen wurden. So wurden im Business Theatre etwa sicherheitsrelevante Situationen von Mitarbeitern selbst nachgespielt.

Das aufgebaute Recruitment-&-Trainings- Programm hilft außerdem bei der Einarbeitung von 350 neuen Mitarbeiter, die dabei unterstützen sollen, die höchsten Tagesproduktionszahlen der Werksgeschichte umzusetzen. Mit fünf Baureihen auf einer Linie und über 16.000 Artikelnummern sieht man sich dabei einer hohen Produktkomplexität ausgesetzt. Die Verbesserungskultur wird von der Führungsebene vorgelebt und so in die Belegschaft getragen: Jeder Mitarbeiter kann seine Verbesserungsvorschläge an einem Infopoint eintragen.

Nach einer kurzen Prüfzeit finden sich die geeigneten Vorschläge im Kaizen- Web wieder und werden von einem Team nach definierter Vorgehensweise umgesetzt. Der Clou: Die im Rahmen des Kaizens erlernten Fähigkeiten der Mitarbeiter werden auf dem jeweiligen Profil gespeichert. So können für jedes Projekt die passenden Mitarbeiter mit den benötigten Fähigkeiten ausgewählt werden. Für dieses Engagement erhält das Iveco-Werk in Suzzara den Award in der Kategorie „Excellent Culture of Improvement“.

Mitarbeiter: circa 2.200

Umsatz: circa 1 Milliarde Euro