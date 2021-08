Für den Einbau von Drehmomentwandlern in die Getriebegehäuse setzt Ford in seinem Werk in Livonia, im US-Bundesstaat Michigan, auf die Unterstützung künstlicher Intelligenz (KI). Die Gehäuse kommen in einer Reihe von Fahrzeugen wie dem Ford Bronco Sport, Edge und Escape sowie dem Lincoln Nautilus und Corsair zum Einsatz. „KI wurde bereits an anderer Stelle bei Ford eingesetzt, aber dies ist die erste Anwendung in der Robotik für die Großserienmontage“, erklärt Harry Kekedjian, Manager für industrielle Steuerungssysteme in Fords Advanced Manufacturing Center im nahe gelegenen Redford. „Wir gehen davon aus, dass es eine Branchenneuheit sein könnte.“

Kekedjian erklärt, dass die Montage des Drehmomentwandlers eine an sich schwierige Aufgabe ist, die eine präzise Handhabung von schweren, unhandlichen und scharfkantigen Komponenten erfordert. Ford hat das Verfahren vor einem Jahrzehnt erstmals automatisiert, nicht zuletzt, um Sicherheitsbedenken für menschliche Bediener zu entkräften. Aber, so sagt er, die Komplexität der Aufgabe insbesondere aufgrund der sehr engen Abstände erfordere ein Maß an Fingerfertigkeit, die dennoch eher für Menschen geeignet ist als die „vorgefertigten Wege“, die mit Roboteroperationen verbunden sind.

Chancen und Herausforderungen bei der Automatisierung

Auch der automatisierte Prozess kann daher problematisch sein, sowohl bei der Programmierung als auch in der Umsetzung. „Wir mussten eine ganze Reihe von Parametern durchgehen, um den Prozess zu optimieren“, erklärt Kekedjian. „Schon damals war es eine statische Lösung, die sich nicht gut für kleine Prozessänderungen oder Drift eignete.“ Außerdem musste die gesamte Prozedur jedes Mal wiederholt werden, wenn ein neues Fahrzeugmodell eingeführt wurde.

Selbst die Inbetriebnahme einer neuen Montagezelle im Februar 2018 mit zwei sechsachsigen ABB-Robotern – einer für das Material-Handling und einer für die entscheidenden Bestückungsvorgänge – erfüllte noch nicht alle Anforderungen. „Die Zykluszeiten variierten ziemlich stark und die Einführung neuer Modelle war immer noch recht mühsam“, stellt er fest.