Wie Volkswagen hat auch Renault das Pariser Abkommen unterzeichnet und will bis 2050 klimaneutral werden. Der französische Automobilhersteller möchte den Energiemix für seine Transporter anpassen, indem er wo möglich auf den Schienen- und Seeverkehr umsteigt und die Gesamtstrecke, die für jeden Kubikmeter Ladung zurückgelegt wird, durch Flussoptimierung und Verbesserungen der Lkw- und Containerfüllrate reduziert.

Florence Ughetto, Expertin für nachhaltige Logistik bei Renault, erklärt, wie das Unternehmen mit seinen Logistikunternehmen auf See zusammenarbeitet: „Wir haben mit einigen unserer Lieferanten längerfristige Verträge abgeschlossen. Dies ermöglicht es der betreffenden Reederei, in Nachhaltigkeitsinitiativen und damit in die Dekarbonisierung der Schiffe zu investieren. Vor jeder Ausschreibung wird eine Nachhaltigkeitsbewertung der jeweiligen Reederei durchgeführt. Dieses Kriterium hat in der Endabrechnung das gleiche Gewicht wie andere Maßgaben wie Qualität, Kosten, Durchlaufzeit und Betriebseffizienz.“

Nach Angaben der Reedereien ist das aber nicht immer so. Craig Jasienski, der vor Kurzem als CEO von Wallenius Wilhelmsen zurückgetreten ist, sagte gegenüber Automotive Logistics, es gebe in der Automobilbranche zwar ein starkes Interesse an der Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette. Trotzdem habe er das Gefühl, dass Wallenius Wilhelmsen dieses Thema mehr forciere als es von den Autoherstellern gefordert werde. Er unterstreicht, dass Nachhaltigkeit eine „vierte Dimension“ sei, die in der Lieferkette oft noch fehle, während Kosten, Qualität und Geschwindigkeit die Haupttreiber blieben.

„Wir hatten einige paradoxe Situationen, in denen OEMs uns baten, eine bestimmte Lieferung von Produkten an einen Bestimmungsort zu beschleunigen. Wir haben ihnen transparent erklärt, welche Auswirkungen diese Entscheidung auf den CO2-Ausstoß haben würde, und dennoch wurden wir aufgefordert, das Projekt durchzuführen“, erklärt er. „Das haben wir also getan und am nächsten Tag wird uns die Frage gestellt, was wir tun, um die Nachhaltigkeit in der Lieferkette zu verbessern.“