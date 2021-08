CVT bietet flottes Vorankommen bei hohen Geschwindigkeiten

Um die Praxistauglichkeit nachzuweisen, haben die Bosch-Ingenieure einen Volkswagen E-Golf umgerüstet. Der serienmäßige Elektromotor, eine Asynchronmaschine mit einem Drehmoment von 290 Newtonmeter, blieb an Bord. Erweitert wurde er um ein stufenloses Getriebe, wie es normalerweise in einem Mitsubishi Eclipse mit Verbrennungsmotor verbaut wird. Es überträgt die Kraft mit einem 26 Millimeter breiten Schubgliederband. Die Übersetzung erfolgt durch hydraulische Verstellung der Auflageflächen in einem Bereich von eins zu 2,64 bis 0,7 – was verglichen mit verbrennungsmotorischen Antrieben eine geringe Spreizung darstellt.

Einige Komponenten, die ein Elektroantrieb definitiv nicht braucht – etwa den Rückwärtsgang und einen Drehmomentwandler – wurden entfernt, dennoch wiegt der Prototyp rund 100 Kilo. Würde ein stufenloses Getriebe von vornherein auf den Elektroantrieb ausgelegt, soll es laut Bosch nur noch etwas mehr als 20 Kilo wiegen.

Neben dem erhöhten Fahrkomfort – Schaltungen entfallen gänzlich – bietet das CVT (Continuously Variable Transmission) vor allem flottes Vorankommen bei höheren Geschwindigkeiten. „Das wird irgendwann nicht mehr wichtig sein“, sagt ein Getriebefachmann, der für einen anderen Zulieferer arbeitet und nicht zitiert werden will. „Das Tempolimit kommt ohnehin und bis 130 km/h fahren die meisten Elektroautos doch ganz gut.“ Man habe sich entsprechende Konzept im eigenen Haus angesehen und zunächst ad acta gelegt.