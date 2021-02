Die Lage ist längst unübersichtlich geworden: Rund 150 verschiedene Kunststoffe werden in Autos verbaut – sie machen zwischen zehn und 20 Prozent des Gesamtgewichtes aus, Tendenz steigend. Denn so wird Leichtbau günstig. Laut dem Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie ersetzen 100 Kilo Kunststoff bis zu 300 Kilo andere Werkstoffe. Aber der so erzielte Umwelteffekt hält sich in überschaubaren Grenzen, da sich die Materialien immer noch schlecht recyceln lassen – vor allem komplexe Mischstoffe.

Bei Metallen kann die Fahrzeugindustrie meist auf geschlossene Materialkreisläufe verweisen, wovon bei automobilen Kunststoffen kaum die Rede sein kann. Doch das soll sich jetzt ändern. Das Mittel der Wahl ist die chemische Aufbereitung (im Gegensatz zum mechanischen Recycling für sortenreine Kunststoffe). Hierbei wird mit Chemikalien bei hohen Temperaturen Plastik wieder in seine Rohstoffe zerlegt, so dass daraus Kunststoffrezyklate gewonnen werden können, die den hohen Qualitätsansprüchen der OEMs gerecht werden. In diesem Prozess wird aus alten Kunststoffbauteilen wie Türverkleidungen, Radhausschalen oder Kühlergrills vor allem Pyrolyseöl gewonnen, aus dem wie mit Erdöl wieder neue Kunststoffe produziert werden können – ohne Qualitätsverluste.

Für Paul Mayhew, Vorsitzender der European Plastics Recycling Branch (EPRB) und General Manager bei MBA Polymers, ist es bis zum Jahr 2025 machbar, einen Anteil recycelter Thermoplaste im Fahrzeugbau von 25 Prozent zu erreichen. Bis 2030 könnte die Quote auf 30 Prozent und bis 2035 auf 35 Prozent steigen. Diese Ziele seien durchaus realistisch, betont Mayhew.