Elektroautos gleichen Verlust von VW nicht aus

Der Volkswagen-Konzern lieferte 2021 rund 8,88 Millionen Fahrzeuge aus – 4,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Den Verkauf vollelektrischer Fahrzeuge (BEV) konnte er mit 452.900 Einheiten jedoch um 95,5 Prozent steigern.

Bei der Kernmarke VW fällt das Minus noch stärker aus: Rund 4,89 Millionen bedeuten einen Absatzrückgang von 8,1 Prozent, wobei mit 263.200 verkauften BEVs der Zuwachs des Gesamtkonzerns sogar etwas übertroffen wurde.

Schlussquartal kostet Audi den Rekordabsatz

Mit rund 1,68 Millionen ausgelieferten Autos muss Audi 2021 im Vergleich zum Vorjahr einen Absatzrückgang von 0,7 Prozent verbuchen. Dabei lieferten die Vier Ringe knapp 81.900 vollelektrische Modelle aus – ein Plus von 57,5 Prozent. Trotzdem wirft das vergangene Jahr auch Schatten: Der Auslieferungsrekord des ersten Halbjahres wurde durch die Halbleiterkrise im vierten Quartal egalisiert. In diesem Zeitraum büßte die Volkswagen-Tochter über 34 Prozent gegenüber dem starken Vorjahresquartal ein.

Skoda drängt auf den indischen Markt

Skoda hat im Jahr 2021 rund 878.200 Autos verkauft, was einem Absatzrückgang von 12,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In China musste die Volkswagen-Tochter den drastischsten Einbruch hinnehmen – knapp 59 Prozent. Den größten Zuwachs verzeichnete der Autobauer mit knapp 109 Prozent in Indien. Mit 49.100 vollelektrischen Fahrzeugen steigerte der Autobauer die BEV-Verkäufe insgesamt um 222,9 Prozent.

Seat und Cupra nutzen Nachfrage nach E-Autos

Die Seat S.A. setzte 2021 insgesamt 470.500 Fahrzeuge ab – ein Zuwachs von 10,3 Prozent gegenüber 2020. Davon entfallen 391.200 Autos auf die Marke Seat, die einen Rückgang von zwei Prozent verzeichnete, sowie 79.300 auf die Seat-Tochter Cupra, die ihren Absatz verdreifachte. Dabei verkauften die beiden Marken viermal so viele E-Autos und Hybride wie im Vorjahr – 60.600 Einheiten.

Porsche feiert Rekordabsatz im Jahr 2021

Porsche erzielte 2021 den besten Absatz der Unternehmensgeschichte. Über 301.900 Fahrzeuge lieferte der Sportwagenhersteller an seine Kunden aus und erzielte damit ein Plus von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Rund 41.300 Einheiten entfielen auf den vollelektrischen Taycan, der somit mehr als doppelt so oft verkauft wurde wie noch 2020.

USA und China sind Bentleys Hauptmärkte

Bentley konnte im Jahr 2021 knapp 14.700 Fahrzeuge absetzen und die Zahlen des Vorjahres damit um 31 Prozent übertreffen. Auf die USA und China entfielen dabei 57 Prozent der Gesamtverkäufe, Europa und der britische Heimatmarkt legten allerdings ebenso beim Absatz zu.

Lamborghini ist so erfolgreich wie nie zuvor

Lamborghini schließt das Jahr 2021 mit einem Rekord ab. Der Absatz von rund 8.400 Fahrzeugen markiert das beste Jahr der Firmengeschichte. Die Verkaufszahlen der Audi-Tochter stiegen im Vorjahresvergleich um 13 Prozent.