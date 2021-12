Das 2er Coupé startete kürzlich im mexikanischen San Luis Potosí, dem 2019 gegründeten und jüngsten BMW-Werk. Erstmals setzt der OEM dort einen Produktionsanlauf eines neuen Modells für die weltweiten Märkte um. Um auch künftig alle Investitionen in neue Modelle finanzieren zu können, erlegt sich der Konzern bei den Produktionskosten einen Sparkurs auf. Produktionsvorstand Milan Nedeljković kündigte an, diese pro Fahrzeug bis 2025 um 25 Prozent zu senken. Bereits im übernächsten Jahr will BMW 13 vollelektrische Modelle auf die Straße bringen. Ab 2025 soll die sogenannte „Neue Klasse“ dann bestehende technische Architekturen ablösen. Mitte des Jahrzehnts rechnet man in der BMW-Zentrale mit zwei Millionen vollelektrischen Fahrzeugen, die man an Kunden ausliefert. 2030 will BMW weltweit die Hälfte der Autos nur mit E-Motor verkaufen.