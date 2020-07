Der Sportwagenbauer Porsche lieferte im ersten Halbjahr knapp 117.000 Fahrzeuge an Kunden weltweit aus. Das waren zwölf Prozent weniger als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. In Deutschland gingen die Auslieferungen um 25 Prozent zurück. In Europa insgesamt lag das Minus bei 18 Prozent. In den USA, dem zweitgrößten Einzelmarkt, waren es 20 Prozent. In China, wo Porsche weltweit die meisten seiner Autos verkauft, zog der Markt bereits wieder so sehr an, dass für das Halbjahr lediglich ein Minus von sieben Prozent stand.