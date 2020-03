Herr Wendt, Experten befürchten, dass durch das Coronavirus die stark verflochtenen Lieferketten in der Automobilindustrie aus dem Takt kommen. Wie stellt sich die Lage aktuell bei BMW dar?

Zunächst einmal: Die Gesundheit unserer Mitarbeiter steht bei der BMW Group im Mittelpunkt. Nachdem Anfang dieser Woche ein Coronafall in unserem Forschungs- und Innovationszentrum hier in München bekannt geworden war, haben wir die für diesen Fall geplanten Maßnahmen eingeleitet: Die betroffenen Räumlichkeiten wurden gesperrt und desinfiziert. Vorsorglich werden etwa 150 Kollegen im Home-Office weiterarbeiten. Was die Lieferketten betrifft, bleibt in einer global vernetzten Wirtschaft ein solches Ereignis natürlich nicht ohne Folgen. Wir haben die Entwicklungen in und außerhalb Chinas von Anfang an sehr intensiv beobachtet und verfolgen im Einkauf die Lieferströme minutiös bis hinein in die n-Tier-Ketten. Stand heute haben wir keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit zu vermelden – der Betrieb in unseren Werken in China ist am 17. Februar angelaufen und auch alle anderen Werke in unserem Produktionsnetzwerk laufen regulär.

Wird sich die Krise in Europa zeitversetzt bemerkbar machen?

Wir unterscheiden drei Hauptwarenströme: Lieferungen aus China für China, aus China heraus für den Rest der Welt und aus dem Rest der Welt nach China. Aus strategischen Gründen achten wir darauf, dass es für Bauteile und Komponenten in der Regel mehrere Lieferanten mit unterschiedlichen Produktionsstandorten gibt. Dadurch, dass Lieferteile aus China auf dem Seeweg nach Europa kommen, ermöglicht dieser „schwimmende Bestand“ eine zeitliche Streckung der Lieferketten – bisher hat das gut funktioniert. Jetzt müssen wir auf Sicht fahren und die Lage täglich neu bewerten.