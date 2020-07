Wie das Handelsblatt aus Konzernkreisen erfahren hat, habe sich Senger mit zu vielen Akteuren bei VW überworfen und muss nun seinen Posten als Softwarevorstand wieder räumen. Der 46-Jährige war seit März 2019 Mitglied des Markenvorstands Volkswagen Pkw für das Ressort „Digital Car & Services“ und erst seit dem 1. Juli 2020 offiziell Chef der neuen Unternehmenseinheit „Car.Software.Org“. Volkswagen äußerte sich gegenüber dem Handelsblatt nicht zu der Personalie.

Erst Mitte Juni legte Senger am Rande einer konzerninternen Tech-Show dar, wie er sich den Wandel des Wolfsburger Autobauers zu einem Software-Unternehmen vorstelle. Volkswagen will in den kommenden Jahren ein eigenes Betriebssystem für die Fahrzeuge auf die Beine stellen, wofür der Anteil selbstentwickelter Software in den kommenden fünf Jahren auf bis zu 60 Prozent hochgeschraubt werden soll. Ein ehrgeiziges Unterfangen, weswegen VW eine eigene Unternehmenssparte für Software mit einem fetten Budget von sieben Milliarden Euro ins Leben gerufen hatte.