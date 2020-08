Zur Steuerung der Produktion werden Unmengen von Daten erhoben und in Echtzeit auf Monitoren aggregiert nach Nutzerkreisen dargestellt – für Gruppenverantwortliche wie für Centerleiter. Das Tool SFMdigital, die Abkürzung steht für digitales Shoopfloor Management, zeigt an, wo und wann es in der Produktion zu Abweichungen von wichtigen Qualitätsparametern kommt. Zu den KPIs zählen neben dem Personaleinsatz die „Geradeauslaufquote“, also alle Fahrzeuge ohne Nacharbeit, die Produktionsziele pro Schicht oder der Umlaufbestand, der anzeigt, wie viele Fahrzeuge sich im Soll-Ist-Vergleich in einem Bereich befinden, beispielsweise im Inneneinbau. Die Verantwortlichen kennen jederzeit den Live-Status der Produktion und können rasch und transparent auf das aktuelle Geschehen reagieren. Die Echtzeitdaten aus dem Livebetrieb aller Mercedes-Benz-Fabriken ermöglicht es, frühzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen.



Technologisch setzt MO360 auf wieder verwendbare Schnittstellen, skalierbare Cloudlösungen und vor allem auf Free and Open Source Software. So macht sich Daimler zum einen die Vorteile einer weltweiten Entwickler-Community zunutze, zum anderen die Dynamik und Kosteneffizienz von Open-Source-Projekten. CIO Jan Brecht setzt auch intern auf eine agile und iterative Zusammenarbeit: „Organisationsgrenzen spielen keine Rolle mehr. Alle Teams setzen das permanente Feedback aus der Produktion konsequent zur Optimierung und Weiterentwicklung der digitalen Werkzeuge ein. Sie verbessern kontinuierlich die Software in kurzzyklischen Sprints, um den MO360-Anwendern fortwährend erlebbaren Mehrwert zu liefern. So schaffen wir regelmäßige Software-Release-Zyklen von nur zwei Wochen – für Software-Engineering im Produktionsbereich ist das ein absoluter Bestwert.“