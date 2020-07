Ausbau am Standort Stuttgart

von Roswitha Maier von

Daimler Trucks investiert in Brennstoffzellen

Die Daimler Truck AG investiert am Standort Stuttgart in neue Anlagen für die Brennstoffzellenproduktion. Man gehe nun konsequent den Weg in Richtung Serienfertigung und leiste dabei auch über die Autoindustrie hinaus Pionierarbeit, sagte Daimler-Trucks-Chef Martin Daum.