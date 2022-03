2021 führte BMW aus dem Werk Spartanburg insgesamt 257.876 Fahrzeuge mit einem Gesamtexportwert von mehr als 10,1 Milliarden US-Dollar aus. Die BMW Group belegt nach dem Warenwert in den Vereinigten Staaten damit zum achten Mal in Folge den Spitzenplatz in der Liste der Automobilexporte. Die in South Carolina gefertigten BMW-Modelle werden aktuell in rund 120 Länder exportiert, wobei die Ausfuhr in den meisten Fällen über den Hafen von Charleston in South Carolina läuft. Im vergangenen Jahr wurden von hier knapp 220.000 Fahrzeuge ausgebracht. Weitere Exporte laufen über weitere fünf Häfen im Südosten der USA sowie mit der Bahn Richtung Kanada. Die fünf wichtigsten Exportländer des BMW-Werks waren China (24,1 Prozent), gefolgt von Deutschland (12,3 Prozent), Südkorea (9,4 Prozent), Kanada und Großbritannien.

Elektroversionen werden immer wichtiger

Im abgelaufenen Jahr 2021 stellte das Werk Spartanburg mit 433.810 produzierten BMW-X-Fahrzeugen einen neuen Produktionsrekord auf. Davon wurden allein auf dem vermeintlichen Heimatmarkt USA fast 180.000 X-Fahrzeuge verkauft, was 53,4 Prozent des gesamten Markenabsatzes entspricht. Die beiden meistverkauften Modelle mit dem blau-weißen Rotor waren dort der X3 und der X5. Seit 1992 hat BMW fast zwölf Milliarden US-Dollar in das Werk in South Carolina investiert. Es ist mit Abstand längst das weltweit größte Werk der BMW Group und produziert täglich mehr als 1.500 Fahrzeuge. Das Werk verfügt über eine Produktionskapazität von bis zu 450.000 Fahrzeugen und beschäftigt fast 12.000 Mitarbeiter, die im Zweischichtbetrieb an sechs Tagen in der Woche jeweils zehn Stunden arbeiten.

Mehr und mehr stellt sich die Fertigung auf die Elektromodelle um. Aktuell werden in Spartanburg nicht nur die normalen X-Modelle, sondern auch zwei Plug-in-Hybriden, der X3 und der X5 als PHEV gefertigt. 2019 hat BMW seine Fertigungskapazitäten für Akkus verdoppelt und die Mitarbeiter zahl in diesem Bereich auf 120 erhöht. Die werkseigene Batteriefabrik produziert aktuell Batterien der vierten Generation für X3 und X5. „Wir haben rund zehn Millionen US-Dollar in eine neue Batteriemontagelinie investiert und die Fläche auf mehr als 8.000 Quadratmeter erweitert. Bei entsprechender Marktnachfrage könnten wir damit die Zahl der produzierten Batterien verdoppeln“, erläutert Michael Nikolaides, Leiter Motoren und elektrische Antriebe bei BMW. Mehr denn je soll es zukünftig um eine bessere Energiebilanz der Fertigung gehen. Die Zulieferkette soll bis 2030 pro Fahrzeug 22 Prozent weniger CO2 produzieren, was real 2,2 Tonnen CO2 entspricht. Innerhalb der Produktion gibt es im Vergleich zu 2019 bis 2025 40 Prozent und bis 2030 80 Prozent weniger CO2-Ausstoß.

BMW baut auch die Logistik-Infrastruktur um

Aktuell erweitert das Werk für 100 Millionen US-Dollar seine Logistikstrukturen; der Umbau soll Mitte des Jahres abgeschlossen sein und dann stehen 90.000 Quadratmeter zur Verfügung. „Seit fast drei Jahrzehnten ist South Carolina sozusagen die zweite Heimat der BMW Group. Die Erweiterung unseres Logistikbetriebs unterstreicht unser anhaltendes Engagement in diesem Bundesstaat und sichert die Zukunftsfähigkeit des Werks Spartanburg“, erläutert Werksleiter Engelhorn.

Doch nicht nur im Werk selbst gibt es bauliche Veränderungen. Um die lokalen Auswirkungen des Lkw-Verkehrs zu reduzieren und eine einfache Zufahrt zum Werk zu ermöglichen, werden aktuell zwei Brücken gebaut, um das neue Logistikzentrum mit dem BMW Campus zu verbinden. Für 200 Millionen US-Dollar entsteht derzeit ein neuer Bereich für Pressen und Stanzen, der 2024 fertiggestellt wird und weitere 200 Arbeitsplätze bringt.