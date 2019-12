Langfristig begrüßt Håkan Samuelsson jedoch die jüngste Initiative zur Unterstützung der Batterieherstellung sowie der Forschung und Entwicklung in Europa. „Es ist wichtig, weil ich denke, dass es weiterhin eine große Gegenreaktion gegen die Globalisierung geben wird“, so Samuelsson, „Ich denke, das ist es, was hinter den gegenwärtigen Handelskriegen steckt. Wir können nicht erwarten, dass alles in China hergestellt wird und die Menschen in den USA und in Europa nur in der Dienstleistungsbranche arbeiten werden. In Europa und Amerika muss es Arbeitsplätze für hochqualifizierte Arbeitskräfte wie den Bau von Autos oder anderen Industrieprodukten geben.“