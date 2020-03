20 Milliarden US-Dollar bis 2025 Roswitha Maier von

GM investiert massiv in E-Mobilität

General Motors will beim Thema Elektromobilität endlich richtig in die Gänge kommen. Bis zum Jahr 2025 sollen rund 20 Milliarden Dollar (18 Mrd Euro) in die Entwicklung von elektrischen und selbstfahrenden Autos gesteckt werden.