Dies war am Dienstag (24.3.2020) aus Konzernkreisen zu hören. Das Unternehmen hat die deutschen und europäischen Werke sowie weitere Standorte in den USA und Russland derzeit vorübergehend geschlossen. Weitere Schließungen betreffen unter anderem die Produktion in Brasilien, Argentinien und Mexiko. In China wurden hingegen bereits Werke wieder hochgefahren.

Als Grund für die beantragte Kurzarbeit hatten die Wolfsburger bereits in der vergangenen Woche die beträchtlichen Arbeitsausfälle in der Produktion sowie in den angrenzenden Bereichen genannt.