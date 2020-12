Der 1,4 Liter große Turbobenziner leistet 110 kW / 150 PS, während der Elektromotor zusätzliche 80 kW / 110 PS beisteuert, sodass unter dem Strich eine Gesamtleistung von 150 kW / 204 PS zur Verfügung steht. Der große Bruder A3 45 TFSI hat das gleiche Antriebspaket, kann seinen Vortrieb für den etwas sportlicheren Fahrbetrieb jedoch dank geänderter Elektronik sogar aus 180 kW / 245 PS nähren. Die 204 PS der Basisversion hören sich gerade im Zusammenhang mit dem maximalen Drehmoment von 380 Nm allemal sportlich an, doch der Audi A3 PHEV ist nichts zum Rasen oder Spurten, denn es geht in erster Linie um Effizienz. So locken die spektakulär geringen 1,0 Liter Normverbrauch mehr als die sportliche Gangart, denn der Ingolstädter kann wie seine hybriden Brüder Golf, Octavia, Tiguan oder Leon nicht verheimlichen, dass den Großteil der Leistung ein Vierzylinder-Turbo mit überschaubaren 1,4 Litern Hubraum beisteuert.

So sparsam ist der A3 PHEV jedoch nur, wenn man ihn redlich mit Akkupower bepackt und im intelligenten Hybridprogramm bewegt. Dann entscheidet die vernetzte Elektronik selbstständig, ob der Fronttriebler lässig vor sich hinrollt oder der Verbrenner beim stärkeren Beschleunigen in die Bresche springt und versucht, das Mehrgewicht von 180 Kilogramm für Akkupaket und Elektromotor mit zusätzlicher Power aus dem Verbrenner zu überspielen. Im normalen Fahrbetrieb startet der über 1,6 Tonnen schwere A3 obligatorisch elektrisch und braucht zuerst die elektrische Energie der Lithium-Ionen-Batterie auf, bevor der Verbrenner im Normalbetrieb arbeitet. Beim stärkeren Beschleunigen gibt der 4,34 Meter lange Audi A3 40 TFSIe im Hybrid- oder Verbrennermodus seine Antriebskräfte spürbar ans Lenkrad weiter. Eine Allradversion gibt es in der Kombination mit dem Hybridantrieb leider nicht.