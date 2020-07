Gute Verarbeitung

Der Innenraum ist identisch mit dem des Sportback. Also blickt der Fahrer auch bei der Limousine auf ein 12,3 Zoll großes Cockpit mit virtuellen Anzeigen, die in verschiedenen Variationen dargestellt werden können und auf einen 10,1 Zoll großen Touchscreen als Kommunikationszentrale. Wie schnell die Entwicklung gerade in diesem Bereich voranschreitet, lässt sich daran festmachen, dass das Infotainment bei der Rechenleistung den Vorgänger um den Faktor zehn übertrifft. Wie bei den VW- beziehungsweise MIB-Modellen der aktuellen Generation üblich, geschieht die Eingabe der gewünschten Befehle per kachelförmigen Apps.

Bei der Verarbeitung geben sich die Ingolstädter keine Blöße. Auch in der Limousine fühlt man sich wohl. Allerdings hat dieses schicke Ambiente auch seinen Preis. Unter 27.000 Euro geht bei der A3 Limousine gar nichts, wenn man den gefahrenen 150-PS-Motor samt Doppelkupplungsgetriebe will, sind mindestens 30.998,32 Euro nötig und greift man ganz tief in das Ausstattungsregal und holt die S-Line Variante heraus, wird das Portemonnaie schon um 33.386 Euro leichter.