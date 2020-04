Ansonsten ist alles wie gehabt: Nach einem kurzen Zug am breiten Griff des Automatikwahlhebels setzt sich der 4,90 Meter lange Stromer in Bewegung. Die Reichweitenanzeige zeigt 322 Kilometer an. Ein Resultat der bisherigen Fahrweise und den dazugehörigen Temperaturen von lediglich fünf Grad Celsius. Schnell wird klar: Auch dieser e-tron will mit der Luftfederung den komfortablen Gleiter geben, kann aber eine straffere Grundabstimmung des Fahrwerks aufgrund des Leergewichts von 2.480 Kilogramm nicht ganz verhehlen, was der Langstreckentauglichkeit aber nur wenig Abbruch tut. An die digitalen Außenspiegel gewöhnt man sich relativ schnell, auch wenn man zunächst eine Stufe zu hochschaut, da sich die Monitore in den Türverkleidungen unterhalb der A-Säule befinden. Wer die traditionellen Glas-Außenspiegel wählt, spart sich 1.540 Euro.

Kälte ist Gift für Elektromobilität

Die beiden Elektromotoren, die bis zu 300 kW / 408 PS leisten, kommen mit dem schmucken Kreuzer problemlos zurecht, selbst wenn die E-Maschinen zwischendurch mit gebremstem Schaum unterwegs sind. In Sekundenbruchteilen steht auf Wunsch die gesamte Kraft zur Verfügung, damit gehen Überholvorgänge geschmeidig von der Hand. Nach 5,7 Sekunden ist die 100-km/h-Marke erreicht und bei 200 km/h wirft die Elektronik den Anker. In Kurven hilft der blitzschnell agierende elektrische Allradantrieb, wuchtet den e-tron Sportback um die Ecke und lässt auch eine ambitionierte Fahrweise zu. Allerdings spürt man dann, wie das Gewicht des Elektromobils außen drängt. Das Vorankommen gestaltet sich entspannt und der fulminante Antritt bereitet Spaß. Wer ohne Bremse auskommen will, schafft das größtenteils auch, indem man mit den Paddeln hinter dem Lenkrad mit 0,1g oder 0,3g rekuperiert und damit verzögert. Wer will, kann das auch ganz traditionell mit dem Bremspedal regeln.