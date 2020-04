Und sonst? Die ganze optische Kraftmeierei ändert nichts am Antriebsstrang mit Quattroantrieb, Sportdifferential (1.350 Euro) und dem 2,9-Liter V6-Biturbo. Der befeuert den 4,78 Meter langen Kombi nach wie vor mit 331 kW / 450 PS und liefert das maximale Drehmoment von 600 Newtonmetern zwischen 1.900 bis 5.000 U/min ab. Das klingt nach Fahrbarkeit - stimmt. Das Fahrwerk mit den Fünflenkerachsen vorne und hinten ist ohnehin nicht von schlechten Eltern, aber wir sagen uns beim RS 4 Avant: wenn schon, denn schon. Also nehmen wir eine Version mit dem RS-Sportfahrwerk inklusive "Dynamic Ride Control" (1.950 Euro) dazu, was den Bewegungen der Karosserie entgegenwirkt. Das kennen wir schon aus anderen RS-Modellen, die dann auch in schnellen Kurven beinahe so liegen wie das berühmte Brett.

Wie bei modernen Automobilen üblich kann man auch den RS4 Avant anhand von verschiedenen Parametern konfigurieren: Neben den klassischen Fahrmodi "comfort", "auto" und "sport" gibt es noch die beiden individuellen Einstellungen "RS 1" und "RS 2", die man direkt am Lenkrad per Knopfdruck aktivieren kann. Also kann man die Lenkung auf komfortabel stellen, den Motor auf sportlich sowie das Fahrwerk auf "ausgewogen" und ist ziemlich schnell unterwegs. Die Audi-Ingenieure verfallen nicht dem Irrglauben, dass die Steuerung eines sportlichen Modellderivats auf Biegen und Brechen so stramm eingestellt sein muss, dass man Bodybuilder-Arme braucht, um am Volant zu drehen. Zwar könnte die elektromechanische Progressivlenkung ein wenig mehr Rückmeldung geben, mit ihr lässt sich der flitzende RS 4 Avant aber zielgenau um die Kurve carven.