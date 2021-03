Tue Gutes und rede darüber, weiß der Volksmund. Bei Automobilen wird diese Weisheit oft um den Zusatz "möglichst lange und viel" ergänzt. So geschehen beim Audi e-tron GT: Erst ein paar Skizzen, dann Prototypen, gefolgt von Technik-Details, bis dann endlich vor ein paar Wochen das Tuch vom tatsächlichen Serienfahrzeug gezogen wurde. Dass die Informationsscheibchen so zahlreich und dennoch so dünn waren, liegt daran, dass der Audi e-tron GT der jüngere Bruder des Porsche Taycan ist. Beide Fahrzeugen teilen sich die Porsche-J1-Plattform und rund 40 Prozent der Teile. Und das Prärogativ des Älteren ist der Vortritt in den Verkaufsräumen. Zu früh zu viel Audi könnte zu einer Kannibalisierung führen, so die Denke der Porsche-Manager.

Die Sorgen der Zuffenhausener sind angesichts des optischen Auftritts des Audi e-tron GT nicht unbegründet. Egal, wo man hinkommt, die Leute nehmen den Stromer wohlwollend zur Kenntnis und so manche Rotphase an einer Ampel mutiert zum Frage- und Antwortspiel zwischen zwei geöffneten Seitenscheiben hinweg. Auf dem Papier hält der Audi RS e-tron GT mit 475 kW / 646 PS und einem maximalen Drehmoment von 830 Newtonmetern einen Respektabstand zum Taycan Turbo S hält, der es auf 560 kW / 761 PS und bis zu 1.050 Nm bringt. Die Fahrleistungen sind dementsprechend: Der Audi absolviert den Standardsprint von null auf 100 km/h in 3,3 Sekunden, der Porsche in 2,8 Sekunden. Bei der Höchstgeschwindigkeit zeigt der Porsche dem Audi mit 260 zu 250 km/h ebenfalls die Rücklichter.