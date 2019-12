Das liegt nicht nur an der identischen Plattform, sondern auch einem Antrieb, der kaum nennenswerte Unterschiede hat. Wer die Fahrleistungen des Urus liebt und nicht groß auffallen will, entscheidet sich für den RS Q8 und hat wohl auch das bessere Paket. Der Audi spurtet aus dem Stand in 3,8 Sekunden auf Tempo 100, knackt die 200er-Marke nach nicht einmal 14 Sekunden und wird erst bei 305 km/h abgeregelt. Das maximale Drehmoment von 800 Nm steht ab 2.250 U/min zur Verfügung; doch bereits unter 1.900 Touren kann der Pilot aus 700 Nm schöpfen und den Koloss ganz nach Gusto in jede gewünschte Lücke springen lassen. Technische Finessen wie Wankstabilisierung oder Hinterachslenkung scheinen dabei die Grenzen der Fahrphysik höchst eindrucksvoll zu versetzen, denn der sportlichste aller Q8 kann ebenso cruisen wie donnern. Und das ohne dabei unangenehm aufzufallen, denn optisch unterscheidet sich der Audi RS Q8 von seinem zahmeren Brüdern nur unmerklich. Vorne gibt es nicht nur eine Front mit größeren Kühlöffnungen und etwas schwarzer Farbe, sondern der SUV ist zehn Millimeter breiter als der normale Q8; hinten sind es nur fünf Millimeter. "Mehr ging nicht, sonst hätten wir das Auto nicht in die Lackierkabine in Bratislava bekommen", erläutert Designer Frank Lamberty die Grenzen der Fahrzeugfertigung. Dabei rollt der Power-SUV serienmäßig auf 22- und optional auf 23-Zöllern.

Die Federung wird elektronisch gesteuert, indem die Vierwege-Luftdämpfung über den Drive-Select-Wahlschalter die Bodenhöhe um bis zu 90 Millimeter variiert. Bis zu 30 km/h kann der Fahrer die Bodenhöhe um 50 Millimeter erhöhen. Wenn sich die Geschwindigkeit steigert, senkt sich die Federung automatisch schrittweise, um den Luftwiderstand zu verringern und die Handling-Effizienz zu verbessern. Im Dynamik-Modus senkt sich der RS Q8 ab 160 km/h nochmals um 40 Millimeter, während man für Beladung sowie Ein- und Ausstieg sogar um bis zu 65 Millimeter nach unten fährt. Die üppige Motorleistung wird bei normaler Fahrt im Verhältnis 40:60 an die beiden Achsen übertragen. Je nach Fahrprogramm, rutschigem Untergrund oder Tempo kann die Kraftverteilung von 70:30 bis zu 15:85 verschoben werden, ohne dass der Fahrer etwas dafür tun muss. Perfekt im Hintergrund: die Achtgang-Automatik, in deren Schaltvorgänge niemand eingreifen muss.

Hightech-Fahrwerk

Für die nötige Fahrdynamik dieses Kolosses sorgt ein ganzes Konvolut von elektronischen und mechanischen Helfern. Dabei kann der RS Q8 eben nicht nur bei hohen Geschwindigkeiten überzeugen und bietet von A bis Z einen beeindruckenden Komfort. Natürlich passt sich die Dämpfung im Auto-Modus den Fahrprogrammen, Fahrstil und Straßentyp an, um allen Vorlieben des Fahrers gerecht zu werden. Dabei gibt es mit sieben Fahrmodi wohl den ein oder anderen zu viel - Komfort, Auto, Dynamisch, Individuell, Effizienz, sowie zwei spezifische Offroad-Modi (Allroad und Offroad). Wenn letzterer ausgewählt ist, werden spezifische Stabilitäts- und Traktionskontrollprogramme wie die Bergabfahrhilfe aktiviert. Wer es bissiger will, den wird der sportlichste aller Audi Q8 niemals enttäuschen. Die beiden vordefinierten Konfigurationen (RS1 und RS2) bewirken, dass der RS Q8 seine Zähne so aggressiv zeigt wie es in dieser Liga nur geht. Dabei scheint der 2,3 Tonnen schwere Koloss unter einem brüllenden Stakkato physikalische Gegebenheiten immer wieder zu verschieben, wenn er sich in Kurven legt oder mit exzellenter Rückmeldung über Pisten aller Art fegt.