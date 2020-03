Das Potenzial des aufgeladenen V8-Diesels ist ohnehin mächtig. Bereits ab Werk leistet der Audi SQ7 TDI stattliche 320 kW / 435 PS und ein maximales Drehmoment von 900 Nm. 250 km/h Spitze und 0 auf Tempo 100 in knapp fünf Sekunden lassen zugegeben nur wenige Wünsche offen. Anlass zur Kritik gibt es in solchen Dimensionen allenfalls am Rande, denn auch dieser V8-Selbstzünder aus dem Hause Audi schlägt sich nach der jüngsten Abgaseinstufung mit einer spürbaren Anfahrschwäche herum, die auch das 48-Volt-Bordnetz und Zusatzverdichter nicht vollends übertünchen können. Abt verhilft dem Koloss mit einer neuen Leistungselektronik dazu, dass das Triebwerk geradezu mühelos die 500-PS-Marke knackt. Wer sich für den Abt Audi SQ7 TDI entscheidet, der kann aus dem vollen schöpfen, denn 375 kW / 510 PS und 970 Nm maximales Drehmoment sind ein Nachschlag, der sich allemal erfahren lässt. Trotzdem soll sich der Normverbrauch in einem erträglichen Rahmen halten. Wer nicht ständig auf dem Gas steht, bleibt unter zehn Litern. So etwas kann nur ein drehmomentstarker Diesel und genau der ist die Glanzbesetzung für einen wie den Audi Q7.