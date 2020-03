Die meiste Inspiration zieht der exklusive Zweisitzer aus der Studie Bentley EXP 100 GT, die der britische Autobauer im letzten Jahr vorgestellt hat. "Die Anleihen beim EXP 100 GT sind deutlich sichtbar, genauso wie die Einflüsse aus der Vergangenheit. Schließlich hat Bentley eine lange Tradition mit offenen Fahrzeugen, die in den 1920ern mit dem Birkin Blower begonnen hat", erklärt Bentley-Designchef Stefan Sielaff. Wie einzigartig der Nobel-Gleiter ist, zeigt die Tatsache, dass für jeden Sitz 148.199 Stiche für die Stickereien eines jeden Sitzes nötig sind. Die exklusiven Automobile werden nach den Wünschen der Kunden gestaltet und in Handarbeit aufgebaut, alle zwölf Exemplare, die gebaut werden, sind bereits verkauft. Bentley setzt dabei auf möglichst viele nachhaltige Materialien. Für das Cockpit wird zum Beispiel Riverwood-Holz, von natürlich gefallenen Bäumen, die rund 5.000 Jahre in den Flüssen und Seen Ostenglands lagen, verwendet. Über den Preis schweigen sich die Engländer aus, aber der Bentley Mulliner Bacalar dürfte alles andere als ein Schnäppchen sein.