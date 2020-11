Das Motorenportfolio ist im Vergleich zum breiter als breit aufgestellten 5er BMW nennenswert dünner. Es gibt keine M-Version, keine abgeschwächte Performance-Variante und leider auch keine Plug-in-Hybriden, die sich wohl gerade einige Dienstwagenchauffeure wünschen würden. Den kleinen Vierzylinderdiesel mit seinen 140 kW / 190 PS sollte man sich schon wegen der üppigen Abmessungen, der rund zwei Tonnen Gewicht und der technischen Verwandtschaft zum größeren 7er guten Gewissens sparen. Seltsam, dass BMW seinen 6er auch als 620d GT anbietet; ehemals sollten Modelle wie der 530d oder ein 550i mit acht Zylindern den Ton angeben und für Image sorgen. Am besten, man setzt sich in den drei Liter großen Dieselmotor mit Leistung und Drehmoment in allen Lagen oder man flirtet mit dem ähnlich dimensionierten Benziner.

Sehr gute Bedienung

Der BMW 640i xDrive GT leistet 245 kW / 333 PS und ein maximales Drehmoment von 450 Nm, das ab 1.600 U/min stämmig anliegt. Damit wird der Reisecrossover nicht zu einem Sportler, doch dynamisch lässt sich der 5,10 Meter lange Options-Allradler allemal bewegen. Aus dem Stand geht es in flotten 5,4 Sekunden auf Tempo 100 und natürlich wird politisch korrekt bei 250 km/h abgeregelt. Der Normverbrauch: allemal günstige 7,2 Liter Super, was für einen Koloss dieser Abmessungen auch ohne Selbstzündertechnik ein sehr guter Wert ist. Der drei Liter große Reihensechszylinder ist in der Kombination aus Leistung, Achtgangautomatik und Allradantrieb ein exzellentes Paket. Einmal fragt man sich bei dem geringen Geräuschniveau und dem durch den 3,07 Meter langen Radstand üppigen Platzangebot, wieso sich nicht mehr Kunden für den 6er GT entscheiden. Zugegeben ist der kein echter Beau, aber eben auch nicht so unförmig wie der Vorgänger 5er GT, der seinen Spitznamen "buckliger Bieber" nicht ganz zu Unrecht trug.