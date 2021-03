Im weltweit größten Komponentenwerk des Automobilherstellers in Landshut fertigen über 400 Mitarbeiter täglich rund 1.250 Instrumententafeln für verschiedene BMW-Modelle. Für den notwendigen Unterbau des iX-Cockpits setzt der OEM nun erstmals keine konventionelle metallische Tragstruktur mehr ein, sondern eine gewichtsarme Hybrid-Tragstruktur. Diese besteht aus einem Materialmix aus Metall und Kunststoff.

Eine Herausforderung bei deren Fertigung ist laut BMW, dass sich die hohen Qualitätsanforderungen und die engen Messtoleranzen für die Werkzeuge zur Herstellung der Instrumententafeln mittels konventioneller Prüfmethoden und Simulationen nicht einfach von Metall auf Kunststoff übertragen lassen. Abhilfe soll künstliche Intelligenz und der Einsatz der Simulationsmethode, des sogenannten digitalen Zwillings, schaffen.

Mit Hilfe von KI wird hierbei die Herstellung der Tragstruktur für das Cockpit so simuliert, als ob ein echtes Bauteil im Spritzgießverfahren gefertigt wird. „Mit einer speziellen KI-Software erzeugen wir einen digitalen Zwilling des echten Bauteils und können so den kompletten Herstellprozess mit allen physikalischen Eigenschaften digital simulieren“, erläutert Projektleiter Bernhard Melzl. So könne man verschiedenste Kombinationen von Bauteil- und Werkzeug-Parametern digital testen und eventuelle Wirkzusammenhänge virtuell erkennen - lange vor der Herstellung der ersten realen Bauteile.