Innen gibt es keine nennenswerten Unterschiede zwischen BMW X6 M und X5 M und die sind ohnehin überschaubar zu den schwächeren Modellen aus der Familie. Leicht verändert allein die animierten Instrumente, der Getriebewählhebel und die beiden roter Drücker am Lenkrad, mit denen man die frei programmierbaren M-Sportmodi direkt ansteuern kann - klappt sonst auch über das Bedienmenü per Touch oder über den Drücker an der breiten Mittelkonsole. Am Lenkrad sieht es jedoch etwas imposanter aus. Sehr wohl konturiert und allemal mit Langstreckenqualitäten sind die Sportsitze, die klimatisiert und auf Wunsch auch mit einer Massagefunktion ausstaffiert sind. In der zweiten Reihe würde man sich die Rückbank etwas konturierter wünschen, denn drei Personen sitzen hier ebenso wenig wie in anderen X5- / X6-Modellen. Genug Raum für Beine und Schultern wäre allemal vorhanden, doch wer hier mehr Platz als für zwei Personen benötigt, der wählt wohl ohnehin längst den klassenhöheren BMW X7, der vor allem im Fond auch Einzelsitze bietet. Er ist jedoch nicht als M-Modell im Portfolio.

Der BMW X5 M ist für seinen Basispreis von 128.100 Euro bereits ordentlich ausstaffiert. Doch die Competition-Modelle von X5 M und X6 M bieten eine umfangreichere Lederausstattung und die meisten der wohl betuchten Interessenten dürften noch einige Wünsche mehr haben, so dass sich der Preis inklusiv Radsatz, Karbonbremse, Laserlicht und Co. leicht und locker Richtung 150.000-Euro-Marke drückt - fast so lässig, wie der BMW X5 M seine Insassen aus dem Stand auf Tempo 100 katapultiert. Beides ist gleichermaßen beeindruckend.