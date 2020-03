Den amerikanischen Standardsprint von null auf 60 mph (96 km/h) erledigt die neueste "Vette" in 2,9 Sekunden. Wir haben die Beschleunigung unter keineswegs optimalen Bedingungen mithilfe der Launchcontrol und dem Bordcomputer von null auf 100 km/h gemessen und haben 3,1 Sekunden erreicht. Die Beschleunigung geht weiter bis 312 km/h. Unterm Strich genehmigte sich die Chevrolet Corvette C8 Stingray bei durchaus ambitioniert durchgeführten Testfahrten einen Verbrauch von 13,4 Litern pro 100 Kilometer. Das Spektakel klingt dank des Performance Auspuff auch noch gut - nicht aufdringlich kreischend und sägend, aber satt und voluminös.

Erstmals Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe

Das ändert aber nichts an dem Auftritt, den die erste Heckmotor-Corvette in den Kurven hinlegt: Und der ist durchaus beeindruckend. Selbst wenn man den 1.642 Kilogramm schweren Zweisitzer fliegen lässt, bleibt er lange stoisch, ehe sich das Heck zu Wort meldet. Allerdings erreicht die Lenkung nicht das analoge Mitteilungsbedürfnis, wie das zum Beispiel bei Porsche der Fall ist. Die Steuerung wird bei den sportlichen Fahrmodi straffer.

Geschalten wird erstmals mit einem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe, das seine Aufgabe unaufgeregt erledigt. Wer sein Glück selbst in die Hand nehmen will, greift hinter das Lenkrad zu den großen Schalpaddeln und holt so das Letzte aus der "Vette" raus. Dass der Stunt ohne größere Kollateralschäden abläuft, ist ein Verdienst der kräftig zupackenden Vier-Kolben Bremsen, die aber besser dosierbar sein könnten. Die variablen "Magnetic Ride"-Dämpfer schaffen den Spagat des Fahrwerks von komfortabel in den Fahrmodi "Weather" und "Tour" bis hin zu straff bei "Sport" sowie "Track". Dazu kommen noch zwei individuell konfigurierbare Fahrprogramme. Die gelungene Abstimmung ist auch ein Resultat der um zehn Prozent steiferen Karosserie. "Der Vorgänger war schon ziemlich steif", sagt Techniker Josh Holder.