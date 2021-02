Wie gerne hätte der VW Golf RS den 400 PS starken Fünfzylinder-Turbo aus dem Hause Audi unter der Haube gehabt - selbstverständlich in bekannter Manier quer verbaut. Doch Audi wollte nicht, dass die nachgeschärfte Version des ohnehin sportlichen VW Golf R zu nah am heraneilenden Audi RS3 räubert. Dafür kommt der brummig bollernde Fünfzylinder, der unter anderem den prächtigen Audi RS Q3 zu sportlichen Höchstleistungen schiebt, nun im nahezu identisch positionierten Cupra Formentor unter. Damit ein Hauch An- und Abstand zum Ingolstädter Powerdoppel und dem Audi TT RS bleibt, brüllt der Cupra Formentor mit seinen 2,5 Liter großen Turboaggregat jedoch nicht mit 294 kW/400 PS, sondern "nur" 287 kW/390 PS und 480 Nm maximalem Drehmoment zwischen 2.250 und 5.700 U/min. Aus dem Stand geht es dank Allradantrieb und Doppelkupplungsgetriebe in 4,2 Sekunden auf Tempo 100.