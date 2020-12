Viel Auto für wenig Geld

Ebenso wie das Design und die Ausstattung ist auch das Fahrverhalten des Dacia Sandero über die Jahre und speziell mit der neuen Clio-Plattform erwachsen geworden. Die Abstimmung ist gerade beim Stepway allemal straff und die um vier Zentimeter erhöhte Bodenfreiheit macht sich durchaus bemerkbar, wenn es flotter durch Kurven geht. Die Hinterachse in Koppellenkerkonstruktion wirkt bei spürbaren Bodenunebenheiten stößig und etwas unkomfortabel. Die Lenkung ist präzise, aber zu gerade bei höheren Tempi zu leichtgängig und könnte mehr Rückmeldung von der Fahrbahn geben. Wirklich stören wird das jedoch kaum einen Kunden. Das sieht beim Geräuschniveau im Innern durchaus anders aus, denn der Franzose wird gerade bei höheren Geschwindigkeiten recht laut, was nicht nur am deutlich zu vernehmenden Dreizylindermotor liegt. Die Geräuschdämmung des Dacia Sandero könnte besser sein, ebenso die der Windgeräusche von Seitenscheiben und Außenspiegeln.

Deutlich gewonnen hat der Innenraum des Sandero. Instrumente, Schalter und Bedienelemente sehen nicht nur besser aus, sondern fühlen sich ebenso wie viele Verkleidungen und Applikationen an. An ein Billigmodell vergangener Zeiten erinnert wenig und wieder einmal kommt einem in den Sinn, dass der Dacia Sandero nicht nur der externen Konkurrenz wehtut, sondern gerade in den höheren Ausstattungspaketen mit Textileinsätzen am Armaturenbrett auch am Renault Clio knabbert. Das Lenkrad - auf Wunsch mit Lederummantelung - liegt gut in der Hand, an den unsichtbaren Bediensatelliten für das Soundsystem über dem rechten Knie hat man sich beinahe schon gewöhnt und das Acht-Zoll-Navigationsdisplay mit benachbarter Handyhalterung ist nicht schön, aber praktisch. Leider steht das Mobiltelefon in der Klemmhalterung im direkten Sichtfeld des Fahrers.

Zudem sitzt es sich im Dacia Sandero Stepway besser als bisher. Was fehlt, ist eine Sitzheizung, die zum Markstart weder vorne noch hinten gegen Aufpreis angeboten wird. Das Platzangebot ist ordentlich und auch der Laderaum hat mit 328 Litern ein solides Volumen, das sich durch Umlegen der Rücksitze auf 1.108 Liter erweitern lässt. Praktischer als bisher: die um zwei Zentimeter abgesenkte Ladekante und der separate Öffner am Heckdeckel. Auf Wunsch bringt ein elektrisches Schiebedach mehr Luft und Licht in den Innenraum. Was will man mehr für einen Preis unter 15.000 Euro?