Das Angebot des Dacia Spring Electric, der unter anderem mit zahlreichen Schutzbeplankungen und LED-Scheinwerfern ausgestattet ist, richtet sich ab kommendem Jahr nicht allein an Endkunden, sondern speziell auch an Carsharing-Anbieter. Damit dürfte die Zahl der mittlerweile rund 680.000 Dacia-Kunden nicht nur in Deutschland steigen, denn der Spring Electric spricht Vertreter eines völlig neuen Publikums an, die gar kein eigenes Fahrzeug besitzen wollen. Um dem Billiganspruch von Dacia gerecht zu werden, müsste der Kaufpreis jedoch deutlich unter 20.000 Euro liegen.