Das Werk in Luqiao ist im Besitz von Zhejiang Geely Holding und wird von Volvo Cars betrieben. Wie Polestar meldet, sei es ein Beispiel dafür, wie Polestar vom Know-how seiner Mutterunternehmen profitiere und Synergien schaffe. „Dank der Möglichkeit, in Luqiao zu produzieren, können wir von Anfang an auf hohe Verarbeitungs- und Qualitätsstandards für Polestar 2 setzen“, so Ingenlath.

Ursprünglich nur per Reservierung mit einer erstattungsfähigen Anzahlung verfügbar,werden die endgültigen Auftragseingänge nun in jeder Region nacheinander geöffnet, in Kürze auch in Deutschland. Die Auslieferung an Kunden soll ab dem Sommer 2020 erfolgen, beginnend in Europa, gefolgt von China und Nordamerika. Der Polestar 2 ist in Deutschland ab 57.900 Euro erhältlich und wird rein digital über die Webseite der Marke vertrieben.