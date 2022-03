Bei Sonne und klarem Himmel macht das Autofahren gleich doppelt so viel Spaß wie in Herbst und Winter. Passend dazu kommen in diesem Frühjahr gleich eine ganze Reihe interessanter Typen auf den Markt. Zwölf komplett neue oder geliftete Beispiele:

Alfa Romeo Tonale

Mit dem Tonale stellt die Stellantis-Tochter ihrem Power-SUV Stelvio einen kompakten Bruder an die Seite. Punkten soll auch dieser mit italienischem Design und dezidiert sportlichem Charakter. Dazu wird die vom Jeep Compass übernommene technische Basis Richtung Dynamik gebügelt. Dafür, dass diese nicht in zu hohen Verbrauch umschlägt, soll zum Jahresende auch ein Plug-in-Hybrid- und Allradantrieb sorgen. Zum Markstart im April gibt es aber zunächst einmal Benziner und Diesel mit 96 kW/130 PS oder 118 kW/160 PS, die jeweils mit Frontantrieb auskommen müssen. Die Preise dürften oberhalb von 30.000 Euro starten.

Audi A8 FL

Die Mercedes S-Klasse ist neu, der BMW 7er steht kurz vor dem Generationswechsel. Um in der Oberklasse nicht abgehängt zu werden, hat Audi seine größte Limousine noch einmal kräftig aufgewertet. Optisch sind die Änderungen des Facelifts so gering, dass sie höchstens Markenkennern auffallen. Dazu kommen neue Matrix-Scheinwerfer und ein modernisiertes Infotainment. Bei den Motoren gab es ebenfalls leichte Optimierungen: So fällt der Plug-in-Hybrid mit 462 PS nun etwas kräftiger aus als zuvor, seine elektrische Reichweite legt ebenfalls auf nun 59 Kilometer zu. Die Preise starten bei 97.800 Euro.