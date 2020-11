Die Rüsselsheimer Kleinstwagen teilen das Los mit anderen Segmentgenossen. Der Ford Ka, immerhin Star im James-Bond-Abenteurer "Ein Quantum Trost" ist Geschichte. Ebenso das Suzuki-Duo Celerio und Baleno, bei Nissan musste der Minivan Note daran glauben und der einstige Hoffnungsträger der Stadt-Querparker Smart wird nur noch als Elektromobil weiterleben. Das gleiche Schicksal hat die Zwillinge Skoda Citigo und Seat Mii ereilt, die es zuletzt nur noch als Elektroautomobil gab. Während der Skoda aktuell von der Homepage verschwunden ist, ist der Seat immerhin noch sichtbar, allerdings mit dem Hinweis, dass alle Modelle des Jahres 2020 verkauft sind.

Fokussierung auf Gewinn

Das Ausdünnen der einst so beliebten Dieselversionen ist noch lange nicht vorbei. Laut einer Analyse des Center Automotive Research der Universität Duisburg-Essen haben die Automobilbauer seit dem Jahr 2015 bei insgesamt 24 Modellreihen die Dieselvarianten gestrichen, bei etwa 40 weiteren sei der Dieselanteil bei den Neuzulassungen so stark gesunken, dass die Strategen in den Automobilzentralen über ein Streichen dieser Versionen nachdenken. Laut dem CAR-Institut sind die Verkaufszahlen in Deutschland für Dieselmodelle in diesem Jahr auf einen Tiefstand von 29,9 Prozent gesunken. Besonders auffällig ist das bei Autos wie dem Fiat 500L oder dem Audi A1. Vor dem Dieselskandal lag der Selbstzünder-Anteil in Deutschland über alle Segmente und Modellreihen hinweg bei gut 47 Prozent.