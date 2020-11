Vor fünf Jahren fand sich die sogenannte ZEV Alliance zusammen, ein freier Staatenbund einschließlich der Bundesrepublik Deutschland, der den Verkehr bis ins Jahr 2050 klimaneutral machen will. Klimaneutralität ist je nach energieintensiver Fertigung von Fahrzeugen und Komponenten nur möglich, wenn Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotor nicht mehr als neue Modelle für den Verkehr zugelassen werden. Allein in den Vereinigten Staaten gehören neben dem Vorzeigestaat Kalifornien neun weitere Bundesstaaten zu dem ZEV-Bündnis, die rund 40 Prozent der amerikanischen Neuzulassungen darstellen.

China rudert zurück - hin und her

Problematisch dabei, dass für eine entsprechende Klimaneutralität der Strom aller Autos auch grün produziert werden muss. Allein in einem Land wie Deutschland müsste dafür eine gigantische Menge Ökostrom gewonnen werden. Für das Zieljahr 2035 müsste demnach nicht nur klimaneutral der Strom für die jährlich kalkulierten drei bis 3,5 Millionen Neuzulassungen verfügbar sein, sondern auch der Strom für die Millionen von Fahrzeuge, die bis dahin gefertigt werden. Dabei stockt in den vergangenen Jahren der Ausbau erneuerbarer Energien speziell in Deutschland. Im größten deutschen Flächenstaat Bayern gingen im vergangenen Jahr gerade einmal sechs neue Windräder in Betrieb. Immer mehr Bürger, Gemeinden und Interessengemeinschaften klagen höchst erfolgreich gegen den Bau neuer Windräder in der Umgebung von bebauten Regionen und auch Solarparks tun sich schwer.

Andreas Radics, geschäftsführender Partner der Analysten von Berylls: "Würden bereits heute die weltweit angekündigten oder zur Diskussion stehenden Verkaufsverbote oder Restriktionen für den Betrieb von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor gelten, wären 41,6 Millionen Einheiten oder 46 Prozent vom aktuellen globalen Absatzvolumen betroffen." Mit allein 24,6 Millionen Fahrzeugen würde China als der größte Automarkt der Welt mehr als die Hälfte der Fahrzeuge einbringen. Ein Verbrennerverbot wird in China seit mehreren Jahren immer wieder diskutiert. Ein Datum für den sogenannten Car Ban China ist bisher jedoch offener denn je. Allein die kleine Insel Hainan hat als Modellregion ein Fahrverbot für konventionelle Autos bis 2030 ausgesprochen. Die seit vier Jahren andauernde Prüfung eines Zulassungsverbots scheint ein Zeichen dafür zu sein, dass die Koexistenz zwischen E-Auto und Verbrenner in China jedoch noch etwas länger als ehemals befürchtet andauern wird. Doch China gibt in der weltweiten Autoindustrie längst den Ton an. Wenn China allerdings ein Verbot ausspricht und sich komplett für den Umstieg auf elektrische Mobilität entscheiden sollte, müssen die Autohersteller bereit sein, sonst ist ihr Geschäft, das weltweit die meisten Erträge bringt, massiv bedroht. Auch die Europäische Union arbeitet seit längerem daran, ein Datum zu finden, an dem Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor nicht mehr zugelassen werden sollen. Hierbei ist der Staatenbund von Europa überaus inhomogen. Gerade für die südeuropäischen Staaten - finanziell angeschlagener denn je - dürfte ein Umstieg auf reine Elektroautos in den nächsten 10 bis 15 Jahren schwierig werden. Die anhaltende Corona-Krise hat die Rahmenbedingungen weiter erschwert.

Synthetische Kraftstoffe

"Am Ende sind die Fahrverbote der kleinen Staaten, zu denen auch Deutschland zählt, zwar ehrenhaft, für die globale Entwicklung aber unerheblich", unterstreicht Andreas Radics, "in China entscheidet sich, wie der Antriebsstrang der Zukunft aussehen wird. Dass sie ohne