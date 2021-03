Wieder einmal geht DS mit seinem Neuner einen anderen Weg als der Wettbewerb - und fraglos einen sehenswerten. Die 4,93 Meter lange Limousine hat glücklicherweise den Retrocharme vergangener Jahre hinter sich gelassen. Die Formen sind modern, elegant und wie aus einem Guss. Auffällig ist der betont lange Radstand von nahezu drei Metern und die irritierenden Zusatzblinker links und rechts von der Heckscheibe, die an den alten Citroen DS von 1955 erinnern sollen - hätte man es besser einmal sein gelassen. Stilsicher ist der Innenraum mit klimatisierten Ledersitzen inklusive Massagefunktion vorne wie hinten in der Top-Ausstattungsvariante DS9 Opera. Und auch mit Gardemaß sitzt es sich in der zweiten Reihe vortrefflich. Für Ruhe an Bord sorgen Details wie das kameraunterstützte Komfortfahrwerk und Dämmglas rundum. Die gewünschte Unterhaltung garantieren 14 Boxen, wobei es nur in der ersten Reihe einen zwölf Zoll großen Touchscreen gibt und die Fondinsassen mit ihren eigenen Mobilgeräten arbeiten müssen.

Nach dem Verkaufsstart im März kommt der DS9 im Sommer auf den Markt. Die Preise beginnen für den frontgetriebenen Basisbenziner bei 47.550 Euro und der günstigste Plug-in-Hybride mit gleicher Leistung startet bei 51.400 Euro. Je nach Modell und Variante ist eine komplette Sicherheitsausstattung mit zahlreichen Assistenzsystemen sowie LED-Scheinwerfern und Nachtsichtassistent im französischen Luxuspaket enthalten.