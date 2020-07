Optisch tut sich abgesehen von kleinen Retuschen an Front und Heck beim neuen Modell wenig. Die Kunden sind zufrieden und die Porsche-Verantwortlichen sind es augenscheinlich auch. Selbst im Innenraum gibt es abseits von Detailarbeiten am zentralen Bildschirmsystem und dem vom 911 der Generation 992 entliehenen Lenkrad wenig, was unter den Tarnmatten auffällt. Jedoch rücken die Plug-in-Hybriden deutlich stärker in den Fokus als dies bisher der Fall war. Ohnehin hatte sich Porsche vor Jahren modellübergreifend überraschend schnell von den beliebten Dieselversionen verabschiedet und dies beim Panamera speziell mit Hybridvarianten gekonnt überspielen können.

Um die weltweite Nachfrage zu decken und die immer strenger werdenden Umweltvorgaben auch in den nächsten Jahren einhalten zu können, wird es ab Herbst daher statt zwei sogar drei Versionen mit Stecker geben. Kaum etwas tut sich dagegen beim 330 PS starken Basismodell und dem beliebten Sportmodell Panamera GTS, der eine leichte Leistungsspritze auf 480 PS bekommt. Musste der Porsche Panamera Turbo bisher mit allemal stattlichen 550 PS auskommen, so gibt es als Turbo S einen imposanten Nachschlag auf 630 PS. Aus dem Stand geht es mit ihm bei Gefallen in knapp unter vier Sekunden auf Tempo 100 und auf der Autobahn gibt es mit maximal 325 km/h kein Halten mehr. Das Leistungsplus des neuen Panamera Turbo S öffnet das Portofolio für eine dritte Motorvariante mit Plug-in-Hybridmodul. "Wir schließen damit die Lücke zwischen dem Panamera 4 E-Hybrid und dem Turbo S E-Hybrid mit einem dritten Modell", so Entwicklungsleiter Thomas Friemuth, "mit dem vergrößerten Akku kommt man mit einer Ladung rund 30 Prozent weiter als bisher." Der Neuling heißt Porsche Panamera 4S Hybrid und bringt als Allradler eine Systemleistung von 560 PS an beide Achsen. Die Akkutechnik selbst ist bei allen drei Hybridmodellen identisch. Das neue Akkupaket mit einer erhöhten Kapazität von 17,9 statt der bisherigen 14,1 kWh ermöglicht Reichweiten von über 50 Kilometern. Somit kommen alle Teilzeit-Elektriker in den Genuss der steuerlichen Vergünstigungen und des E-Kennzeichens. Gerade in Europa ein wichtiger Verkaufsargument.