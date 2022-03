Ein Serienauto ist der blau lackierte Riese noch nicht. Im Designstudio im obersten Stockwerk der europäischen Kia-Zentrale in Frankfurt steht offiziell ein sogenanntes Concept-Auto. Ein Einzelstück also, mit dem Ingenieure und Zeichenkünstler zeigen, wohin die Reise ihrer Arbeit in Zukunft gehen wird. Meist verschwinden diese „Studien“ später klammheimlich in verschlossenen Tiefgaragen, reisen als nie verwirklichte Ausstellungsstücke rund um die Welt oder werden schlicht verschrottet. Beim neuen Kia EV9 ist da vieles anders. Das Serienauto ist schon längst fertig, bleibt aber ein gut gehütetes Geheimnis. Denn die Zukunft des kantigen Fünf-Meter-Siebensitzers wird in nur 300 Tagen zur Gegenwart.

Nach dem EV6, dem derzeitigen elektrischen Überflieger mit Kia-Logo, soll nun das gewaltig wirkende SUV für Furore sorgen. „Ein weiterer Meilenstein auf unserer Reise seit der Neuausrichtung der Marke Kia“, sagt Vizepräsident und Chefdesigner Karim Habib. Vielleicht auch, um das wahre Kleid des EV9 noch eine Zeitlang zu verschleiern, trägt das gezeigte Concept-Auto deutliche Elemente, die es sicher nicht auf die öffentlichen Straßen schaffen. Zum Beispiel die nach dem Kleiderschrank-Prinzip gegenläufig öffnenden Seitentüren. Da für die Crashsicherheit eine dicke mittlere B-Säule nötig sein dürfte, wird das Serienmodell wohl auf diese Art von Luftigkeit und Einsteigekomfort verzichten müssen. Ähnliches gilt für das etwas verspielt anmutende Scheinwerfergesicht mit seinen zahllosen LED-Lämpchen oder das rechteckige Lenkrad. Letztes lässt sich sogar weitgehend im Armaturenbrett versenken.