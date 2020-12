Seit 2016 gibt es den Fiat Tipo wieder in Mittel- und Westeuropa zu kaufen. Ab 1988 wurde er - ursprünglich als Nachfolger des Ritmo - bis 1995 gebaut. Dann war erst einmal Schluss. Es dauerte zehn Jahre, bis Fiat den in der Türkei gebauten Tipo erneut auf den Markt brachte. Jetzt gönnen die Italienerihrem VW-Golf-Konkurrenten ein kleines Facelift.

Als vierte Karosserievariante neben 5-Türer, Limousine und Kombi wird es künftig noch eine sieben Zentimeter größere Cross-Version geben. Auch der Crossover soll vor allem jüngere Kunden ansprechen. Vom Design her gibt es leichte Veränderungen an der Front: Der Kühlergrill etwa trägt nun außer dem Fiat-Logo auch groß den Fiat-Schriftzug. Außerdem bekamen die Voll-LED-Scheinwerfer und Rückleuchten ein neues Design. Innen ersetzt eine digitale Instrumententafel die analoge. Der Fiat Tipo Cross ist im Vergleich zum normalen Tipo um vier Zentimeter höher gelegt und bietet eine erhöhte Sitzposition. Die Designer verpassten ihm außerdem verbreiterte Kotflügel und Seitenschweller, einen Unterfahrschutz, einen Rammschutz vorne sowie spezielle Stoßfänger vorne und hinten. Zur Markteinführung gibt es den Tipo mit einem Benziner und einem Turbodiesel in zwei Leistungsstufen von 70 kW / 95 PS bis 96 kW / 130 PS

Nicht nur am Tipo haben die Ingenieure und Designer verhalten Hand angelegt - auch der Panda kam unters Messer. Vierzig Jahre ist er in diesem Jahr geworden - inzwischen vielleicht etwas weniger toll, aber sicher längst keine "Kiste" mehr: Der Fiat Panda ist seit 1980 über all die Jahre, drei Generationen und acht Millionen verkaufte Exemplare hinweg den Moden der Designer gefolgt und rundlich geworden. Die klare Kante von einst, die ihn so unverwechselbar gemacht hat, ist längst einem gefälligen, aber damit auch ziemlich beliebigen Allerwelts-Outfit gewichen. Auch, wenn Markenchef Luca Napolitano vom Panda als einem "ikonischen Citycar" schwärmt: Der kleine Fiat sticht zumindest optisch kaum noch hervor aus der Menge der Minis von Citroen C1 bis VW Up.