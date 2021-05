Einmal mehr macht der Ford F-150 auch als Lightning-Elektroversion dabei durch seine günstigen Preise auf sich aufmerksam. Die einfacher ausgestatteten Gewerbeversionen starten knapp unter 40.000 Dollar; die gut ausgestatteten Privatkundenmodelle kosten als F-150 XLT ebenfalls weniger als 53.000 Dollar.

Neben der großen Ladefläche verfügt der elektrische Ford F-150 erstmals unter der Fronthaube über einen Laderaum von 400 Litern für Gepäck, weil sich hier kein Verbrennungsmotor befindet. An der heimischen Ladesäule lädt der F-150 in einer Stunde für knapp 50 Kilometer; für eine volle Akkuladung vergehen daheim an der normalen Steckdose bis zu acht Stunden, um komplett aufzutanken. Deutlich schneller geht es an einer 150-kW-Schnellladesäule, an der der US-Pick-up in zehn Minuten für knapp 100 Kilometer erstarkt oder in 40 Minuten auf bis zu 80 Prozent seines Akkustandes kommt.

"Der F-150 Lightning ist ein großer Moment für unser Ford-Team. Amerikas Automarke Nr. 1 geht mit Amerikas Lieblingsfahrzeug auf null Emissionen. Er ist schneller als ein Raptor, mit serienmäßigem Allradantrieb und unabhängiger Hinterradaufhängung; er hat einen elektrisch betriebenen Kofferraum, genug Saft, um Ihr Haus drei Tage lang zu versorgen oder eine fantastische Heckklappe zu betreiben und er wird sich mit Over-the-Air-Updates ständig verbessern", erläutert Ford-CEO Jim Farley erwartungsfroh mit Blick auf den Marktstart Anfang 2022. Ebenso gewaltig wie außen präsentiert sich der Ford F-150 Lightning im Innern. Neben den gewohnt üppigen Platzverhältnissen gibt es ein zwölf Zoll großes Instrumentendisplay und einen 15,5 Zoll großen Multifunktionsbildschirm in der Mitte der Armaturentafel. Das wird Elon Musk mit seinen Pick-up-Plänen kaum freuen.