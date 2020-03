Ein Tritt auf das Gas und trotz 225 PS passiert erst einmal wenig; und zwar, weil sich das Getriebe mit seiner stufenlosen Bauart erst einmal sortieren muss. Es kommt, was immer kommt, wenn ein CVT-Getriebe werkelt. Der Motor heult laut auf und der Vortrieb ist überschaubar. Man muss sich daran gewöhnen, mit einem CVT-Getriebe zu fahren und der im Antriebsstrang untergebrachte Elektromotor kann das ein oder andere im Kuga allemal übertünchen. Verlockend ist jedoch der Normverbrauch, der durch die entsprechende Ladung des Akkus entsprechend begünstigt bei gerade einmal 1,4 Liter Super liegen soll. Macht einen CO2-Ausstoß von 32 g CO2 und schon deshalb dürften sich viele Geschäftskunden und Dienstwagenfahrer für den Ford Kuga mit dem Stecker interessieren. Der Stromverbrauch: 15,8 kWh pro 100 km. Rein elektrisch schafft der Kölner somit 56 Kilometer. Doch es geht auch flott: aus dem Stand benötigt der Ford Kuga PHEV 9,2 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von immerhin 201 km/h.

Wer den mindestens 39.300 Euro teuren Kuga PHEV Titanium startet, tut dies ganz normal im Hybridmodus. Heißt, der Crossover fährt elektrisch an und schaltet den Benziner dann zu, wenn Geschwindigkeit oder Beschleunigungsverlangen des Fahrers dies erfordern. Über einen Taster an der Mittelkonsole kann man nicht nur die einzelnen Fahrmodi zwischen Gelände, normal und Sport einstellen, sondern auch in einen reinen Elektromodus schalten oder dafür sorgen, dass der Kuga seine elektrische Reichweite behält. Wer es nicht geschafft hat, den Fronttriebler an der Steckdose aufzuladen, kann dies während der Fahrt auch den Motor erledigen lassen. Das dauert jedoch und sorgt für einen entsprechenden Mehrverbrauch. Daher am besten den Hybriden an der Steckdose stöpseln und ihm so zur gewünschten Elektroreichweite verhelfen. Das dauert maximal 3,5 Stunden.