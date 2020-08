Nach Beendigung der Werksferien rollen die Bänder wieder am saarländischen Ford-Standort in Saarlouis. Neu in der Serienproduktion ist nun der Ford Focus Ecoboost Hybrid. Der Kompaktwagen kombiniert einen elektrifizierten Antriebsstrang mit 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie mit einem 1,0-Liter-EcoBoost-Dreizylinder-Benziner. Die EcoBoost Hybrid-Modelle stehen in zwei unterschiedlichen Leistungsstufen, mit 92 kW (125 PS) oder 114 kW (155 PS) zur Verfügung.

Laut Ford spart die Mild-Hybrid-Version gegenüber einem konventionell angetriebenen Focus rund 17 Prozent Kraftstoff ein. Fords neuer Hybrid-Antrieb ist in allen neun Focus-Ausstattungsvarianten erhältlich, die Preise beginnen bei 22.774 Euro.