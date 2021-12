Die Assistenzsysteme des G70 im Überblick

Darüber hinaus bietet der OEM auch im G70 alles Erdenkliche an Fahrerassistenzsystemen. Spurhalte-, Abstands-, Totwinkel- und Kollisionsassistent sind ebenso vorhanden wie automatisierte Fahrfunktionen mittels Highway Driving Assist (HDA), Smart Cruise Control (SCC) und Verkehrszeichenerkennung. Doch während der Spurhalteassistent im Gegensatz zum ebenfalls getesteten GV80 tadellos seinen Dienst verrichtet, versagte der Kollisionsassistent bei der Testfahrt im entscheidenden Moment.

Zuvor wurden vorbeifahrende Fahrzeuge selbst auf weite Distanz noch mit vibrierendem Lenkrad und Warnton quittiert, bei einer darauffolgenden, gefährlichen Situation an der gleichen Verkehrsstelle blieb das System allerdings stumm. Bei HDA und SCC hat sich im Modellvergleich keine Veränderung bemerkbar gemacht. Die Systeme funktionieren als Insellösungen in bestimmten Verkehrssituationen, ein Anpassen der Geschwindigkeit an die Navigationsroute oder ein durchgängiges Übernehmen des Tempolimits werden nicht umgesetzt.

Doch was der Fahrer beim G70 – wie bei den Vorgängern – aufgrund dieses Umstands an Unbeschwertheit einbüßt, gewinnt er bei der äußerst hilfreichen und detaillierten 360-Grad-Kamera sowie weiteren Komfortfeatures wieder hinzu. So öffnet und verriegelt das Fahrzeug mittels Smart Key je nach Standpunkt nicht nur automatisch die Türen sowie den Kofferraum, auch die Seitenspiegel passen sich in ihrer Höhe an, wenn vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang gewechselt wird. Es sind diese kleinen Faktoren, die den Unterschied und damit den Erfolg der Marke Genesis ausmachen könnten.