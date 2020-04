Im Innenraum gibt es jede Menge Luxus mit schickem Asiencharme. Die wichtigsten Informationen werden auf einem Head-up-Display und dem 12,3 Zoll großen Instrumentendisplay dargestellt, während die Armaturentafel mittig vom 14,5 Zoll großen Informationsbildschirm dominiert wird. Punkten will der Genesis G80 nicht nur mit seinem edlen Innenraum und einem großzügigen Platzangebot (Radstand 3,01 Meter), sondern auch einem besonders geringem Geräuschniveau, das nicht nur Dämmmaßnahmen an der Karosserie, sondern auch Doppelglas an Front- und Seitenscheiben bringen sollen.

Nettes Detail, aber zunächst nur für den Heimatmarkt verfügbar, ist das im Fahrzeug integrierte Bezahlsystem Genesis Pay, mit dem man zumindest in Südkorea zum Beispiel direkt an der Zapfsäule seinen Kraftstoff bezahlen kann. Neben zahlreichen Fahrerassistenzsystemen bietet das neue Oberklassemodell zehn Airbags; unter anderem erstmals einen Centerairbag zwischen Fahrer und Beifahrer. "Der G80 bringt alle vorhandenen Stärken der vorherigen Generationen mit und rüstet den Antriebsstrang, die Plattform und das Kommunikationssystem mit den neuesten Technologien auf", so Entwicklungsvorstand Albert Biermann.

Im Vergleich zu seinem Vorgänger hat der Genesis G80 um 125 Kilogramm abgespeckt, während für den Antrieb zwei aufgeladene Benziner und ein Dieselmotor sorgen. Das Basismodell des Genesis G80 wird von einem 2,5 Liter großen Turbobenziner angetrieben, dessen Vierzylinder 225 kW/304 PS und ein maximales Drehmoment von 430 Nm leistet. Darüber rangiert der 3,5 Liter große V6-Turbo, der dank Turboaufladung 380 PS und 540 Nm stark ist. Wer es besonders sparsam mag, kann sich für den 2,2 Liter großen Commonrail-Diesel entscheiden, der seinem Fahrer 155 kW / 210 PS und 450 Nm bietet. Serienmäßig ist bei allen Modellen eine achtstufige Getriebeautomatik; der Kunde hat beim neuen G60 jedoch die Wahl zwischen Hinterrad- und Allradantrieb. Marktstart für den Genesis G80 ist ab sofort in Südkorea; die restliche Welt wird - beginnend mit den USA - in der zweiten Jahreshälfte folgen.