Fünf Monate nach der neu konzipierten Auto- und Mobilitätsmesse IAA in München will auch der Genfer Autosalon (GIMS) wieder für Aussteller und Besucher öffnen – ebenfalls in neuer Form. Die Veranstaltung vom 19. bis zum 27. Februar 2022 "verspricht eine spannungsgeladene Weiterentwicklung zu werden, die sich deutlich vom bisherigen Format abheben wird", teilt die GIMS-Stiftung mit. Details zum Konzept kündigte sie für die kommenden Wochen an.

Wegen der Corona-Pandemie war der Genfer Autosalon 2020 und 2021 ausgefallen. GIMS-Generaldirektor Sandro Mesquita: "Mein Team und ich können es kaum erwarten, unser Konzept den Ausstellern und anschließend der Öffentlichkeit zu präsentieren." Er hoffe, dass die Corona-Vorschriften es "erlauben werden, unsere Vision zum Leben zu erwecken". Der Genfer Autosalon zog in vergangenen Jahren rund 600.000 Besucher an und gilt als größte öffentliche Veranstaltung in der Schweiz.